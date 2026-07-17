Informations pratiques

Boult-sur-Suippe

2E SALON DU LIVRE DE BOULT-SUR-SUIPPE

Salle des fêtes Boult-sur-Suippe Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Tout public

Dimanche 27 septembre de 10h00 à 18h00, à la salle des fêtes.

Présence de nombreux auteurs avec des registres variés (thriller, polar, jeunesse, roman, poésie, bd).

Animations pour tous.

Entrée libre. .

Salle des fêtes Boult-sur-Suippe 51110 Marne Grand Est

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English : 2E SALON DU LIVRE DE BOULT-SUR-SUIPPE

L’événement 2E SALON DU LIVRE DE BOULT-SUR-SUIPPE Boult-sur-Suippe a été mis à jour le 2026-07-17 par ADT de la Marne