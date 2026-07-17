2E SALON DU LIVRE DE BOULT-SUR-SUIPPE Boult-sur-Suippe
dimanche 27 septembre 2026 · Boult-sur-Suippe
Informations pratiques
Boult-sur-Suippe
2E SALON DU LIVRE DE BOULT-SUR-SUIPPE
Salle des fêtes Boult-sur-Suippe Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Tout public
Dimanche 27 septembre de 10h00 à 18h00, à la salle des fêtes.
Présence de nombreux auteurs avec des registres variés (thriller, polar, jeunesse, roman, poésie, bd).
Animations pour tous.
Entrée libre. .
Salle des fêtes Boult-sur-Suippe 51110 Marne Grand Est
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English : 2E SALON DU LIVRE DE BOULT-SUR-SUIPPE
L’événement 2E SALON DU LIVRE DE BOULT-SUR-SUIPPE Boult-sur-Suippe a été mis à jour le 2026-07-17 par ADT de la Marne