2E TOURNOI CARITATIF DE PADEL LIONS Club On Padel Escalquens Escalquens

Escalquens

2E TOURNOI CARITATIF DE PADEL LIONS

Club On Padel Escalquens 465 rue de l’Hers Escalquens Haute-Garonne

Tarif : 35 – 35 – 55 EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-26 23:59:00

Date(s) :

2026-06-26

Soirée caritative sur le thème du padel. 2 tournois pour joueurs aguerris et occasionnels. Vous n’êtes pas sportif ? Venez en supporter. Le tout dans une ambiance conviviale, sportive et caritative.

Tournoi de Padel du Lions vendredi 26 juin à Escalquens

Participez à une soirée sportive, conviviale et solidaire avec le Lions Club à l’occasion de notre Tournoi de Padel !

Lieu ON PADEL 465 rue de l’Hers, Escalquens (à côté de Décathlon)

️ Date vendredi 26 juin 2026

Programme

18h00 Accueil et initiation

18h30 Début des tournois

22h00 Remise des prix

22h30 Jeu libre

️ 2 formules

**Joueur 55 €**. Tournoi en montée descente dès 18h30, balles, apéritif et repas, boissons, cadeaux pour les vainqueurs et participation au tirage au sort. Jeu libre après 22h30

**Supporter 35 €**. Apéritif et repas, boissons, accès à toutes les parties pour supporter les joueurs et découvrir le padel, participation au tirage au sort.

Une belle opportunité de découvrir le padel et de faire des rencontres !!!

Un événement solidaire au profit des œuvres sociales du club

Lutte contre le cancer infantile • Aide à la jeunesse • Soutien aux personnes atteintes de cécité

[ Inscriptions](https://www.helloasso.com/associations/lions-club-toulouse-castanet-occitanie/evenements/2e-tournoi-caritatif-de-padel-du-lions?_gl=1%2awgy8iq%2a_gcl_au%2aMTYzODA1MDE2NC4xNzgwMzA0ODIwLjE2MDkyMzUzNzYuMTc4MDMwNTM0MC4xNzgwMzA1NDc2)

Merci à nos partenaires **Allianz, Symexo, Béton Toffanello, La plume rose, Onalecte et Club On Padel,** 35 .

Club On Padel Escalquens 465 rue de l’Hers Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Charity evening featuring padel. Two tournaments for experienced and casual players. Not much of an athlete? Come cheer on the players. All in a friendly, athletic, and charitable atmosphere.

L’événement 2E TOURNOI CARITATIF DE PADEL LIONS Escalquens a été mis à jour le 2026-06-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE