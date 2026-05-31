Portes ouvertes du club, Dojo d’Escalquens, Escalquens

Portes ouvertes du club Samedi 27 juin, 13h30 Dojo d’Escalquens Haute-Garonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T13:30:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T13:30:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00

Dojo d’Escalquens Espace Berjean, Chemin des Ecoles, 31750 ESCALQUENS Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie

Une belle occasion de découvrir nos différentes disciplines !