Cattenom

2ème CCCE Open tennis Europe U12

1 rue du Bac Cattenom Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-18

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-18

Le club de Cattenom accueille les meilleurs joueurs et joueuses européens âgés de 10 à 12ans. D’immense champions sont passés par des tournois Europe U12 avant d’intégrer le circuit professionnel. Alors venez admirer les grands champions de demain.Tout public

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1 rue du Bac Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 6 62 19 21 41 teu12.tccattenom@gmail.com

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English :

The Cattenom club welcomes the best European male and female players aged 10 to 12. Many great champions have competed in European U12 tournaments before joining the professional circuit. So come and watch the great champions of tomorrow.

L’événement 2ème CCCE Open tennis Europe U12 Cattenom a été mis à jour le 2026-06-25 par OT CATTENOM ET ENVIRONS