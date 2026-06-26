Feu d’artifice Fête nationale Cattenom
Feu d’artifice Fête nationale Cattenom lundi 13 juillet 2026.
Cattenom
Feu d’artifice Fête nationale
Cattenom Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Lundi 2026-07-13 00:00:00
fin : 2026-07-14 00:30:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-14
Fête nationale se célèbre à Cattenom !
À partir de 18h30, concert et espace de restauration et de buvette sur place.
À 23h, le ciel s’illuminera avec le traditionnel feu d’artifice. Cette année, le spectacle pyrotechnique sera mis en musique autour des plus grandes œuvres du compositeur Hans Zimmer, pour un moment spectaculaire à partager en famille ou entre amis.Tout public
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Cattenom 57570 Moselle Grand Est contact@mairie-cattenom.fr
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English :
National Day is being celebrated in Cattenom!
Starting at 6:30 p.m., there will be a concert, food stands, and a refreshment area on site.
At 11:00 p.m., the sky will light up with the traditional fireworks display. This year, the fireworks show will be set to music featuring the greatest works of composer Hans Zimmer, for a spectacular experience to share with family or friends.
L’événement Feu d’artifice Fête nationale Cattenom a été mis à jour le 2026-06-26 par OT CATTENOM ET ENVIRONS