Cattenom

Feu d’artifice Fête nationale

Cattenom Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Lundi 2026-07-13 00:00:00

fin : 2026-07-14 00:30:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-14

Fête nationale se célèbre à Cattenom !

À partir de 18h30, concert et espace de restauration et de buvette sur place.

À 23h, le ciel s’illuminera avec le traditionnel feu d’artifice. Cette année, le spectacle pyrotechnique sera mis en musique autour des plus grandes œuvres du compositeur Hans Zimmer, pour un moment spectaculaire à partager en famille ou entre amis.Tout public

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Cattenom 57570 Moselle Grand Est contact@mairie-cattenom.fr

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English :

National Day is being celebrated in Cattenom!

Starting at 6:30 p.m., there will be a concert, food stands, and a refreshment area on site.

At 11:00 p.m., the sky will light up with the traditional fireworks display. This year, the fireworks show will be set to music featuring the greatest works of composer Hans Zimmer, for a spectacular experience to share with family or friends.

L’événement Feu d’artifice Fête nationale Cattenom a été mis à jour le 2026-06-26 par OT CATTENOM ET ENVIRONS