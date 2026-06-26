UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Feu d’artifice Fête nationale Cattenom

Feu d’artifice Fête nationale Cattenom

Feu d’artifice Fête nationale Cattenom lundi 13 juillet 2026.

Ville
57570 Cattenom
Département
Moselle
Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
00:00:00
Tarif
0 Gratuit

Cattenom

Feu d’artifice Fête nationale

Cattenom Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Lundi 2026-07-13 00:00:00
fin : 2026-07-14 00:30:00

Date(s) :
2026-07-13 2026-07-14

Fête nationale se célèbre à Cattenom !
À partir de 18h30, concert et espace de restauration et de buvette sur place.
À 23h, le ciel s’illuminera avec le traditionnel feu d’artifice. Cette année, le spectacle pyrotechnique sera mis en musique autour des plus grandes œuvres du compositeur Hans Zimmer, pour un moment spectaculaire à partager en famille ou entre amis.Tout public
0  .

Cattenom 57570 Moselle Grand Est   contact@mairie-cattenom.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

National Day is being celebrated in Cattenom!
Starting at 6:30 p.m., there will be a concert, food stands, and a refreshment area on site.
At 11:00 p.m., the sky will light up with the traditional fireworks display. This year, the fireworks show will be set to music featuring the greatest works of composer Hans Zimmer, for a spectacular experience to share with family or friends.

L’événement Feu d’artifice Fête nationale Cattenom a été mis à jour le 2026-06-26 par OT CATTENOM ET ENVIRONS