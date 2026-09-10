Exposition des oeuvres de Martine Marchal Cattenom
mardi 22 septembre 2026 · Cattenom
Informations pratiques
Cattenom
Exposition des oeuvres de Martine Marchal
39 rue des Châteaux Cattenom Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Samedi 2026-09-22 15:00:00
fin : 2026-09-30 18:30:00
Date(s) :
2026-09-22
Exposition des œuvres de Martine Marchal !
À découvrir aux horaires d’ouverture de la médiathèque pendant toute la durée de l’événement.Tout public
0 .
39 rue des Châteaux Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 52 84 65 espaceculturel@mairie-cattenom.fr
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English :
Exhibition of works by Martine Marchal!
%C0 On view during the library’s opening hours for the duration of the event.
L’événement Exposition des oeuvres de Martine Marchal Cattenom a été mis à jour le 2026-08-20 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
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