Informations pratiques

Cattenom

Exposition des oeuvres de Martine Marchal

39 rue des Châteaux Cattenom Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Samedi 2026-09-22 15:00:00

fin : 2026-09-30 18:30:00

Date(s) :

2026-09-22

Exposition des œuvres de Martine Marchal !

À découvrir aux horaires d’ouverture de la médiathèque pendant toute la durée de l’événement.Tout public

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39 rue des Châteaux Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 52 84 65 espaceculturel@mairie-cattenom.fr

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English :

Exhibition of works by Martine Marchal!

%C0 On view during the library’s opening hours for the duration of the event.

L’événement Exposition des oeuvres de Martine Marchal Cattenom a été mis à jour le 2026-08-20 par OT CATTENOM ET ENVIRONS