Un mercredi à la centrale escape game Cattenom

Informations pratiques

Cattenom

Un mercredi à la centrale escape game

Espace EDF Odyssélec Cattenom Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-30 10:00:00

fin : 2026-10-28 11:30:00

Date(s) :

2026-09-30 2026-10-28

En 2026, l’espace EDF Odyssélec de la centrale de Cattenom rouvre ses portes avec de nouvelles animations à vivre en famille.

Centrale de Cattenom l’Agence Énergie recrute ses nouveaux agents !

Les jeunes aventuriers de 12 ans et + sont invités à participer à un escape game immersif inédit une mystérieuse organisation a pris le contrôle de plusieurs systèmes de la centrale. Pour rétablir la situation, les participants intègrent l’Agence Énergie, une unité d’élite chargée de résoudre une série d’énigmes et de relever des défis en équipe pour reprendre le contrôle de la salle de commandes.

Au fil de leur mission, les agents en herbe exploreront les secrets de la production d’électricité, découvriront le fonctionnement d’une centrale nucléaire, les grands principes de sûreté, les enjeux environnementaux ainsi que les métiers qui contribuent chaque jour à produire une électricité bas carbone.

Une expérience ludique et pédagogique, conçue pour apprendre en s’amusant et découvrir les coulisses de l’énergie comme de véritables agents spéciaux.

Activité réservée aux enfants de 12 ans et plus. La présence d’un parent accompagnateur est obligatoire.

Jauge 6 participants par créneau soit 18 au totalEnfants

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Espace EDF Odyssélec Cattenom 57570 Moselle Grand Est

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English :

In 2026, the EDF Odyss%E9lec space at the Cattenom power plant will reopen its doors with new family-friendly activities.

Cattenom Power Plant: The %C9nergie Agency is hiring new agents!

Young adventurers ages 12 and up are invited to take part in a brand-new immersive escape game: a mysterious organization has taken control of several of the power plant’s systems. To restore order, participants join the %C9nergie Agency, an elite unit %tasked with solving a series of puzzles and tackling challenges as a team to regain control of the control room.

Throughout their mission, the aspiring agents will explore the secrets of electricity generation, discover how a nuclear power plant operates, key safety principles, environmental issues, and the various professions that contribute every day to producing low-carbon electricity.

A fun and educational experience, designed to make learning enjoyable and to take participants behind the scenes of the energy sector like real special agents.

This activity is for children ages 12 and up. A parent or guardian must accompany each child.

Capacity: 6 participants per time slot, for a total of 18

L’événement Un mercredi à la centrale escape game Cattenom a été mis à jour le 2026-08-19 par OT CATTENOM ET ENVIRONS