Cattenom

Ciné-club Plus fort que moi

39 rue des Châteaux Cattenom Moselle

Tarif : – – EUR

5.5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-04-23 20:00:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Votre rendez-vous cinéma à côté de chez vous !

Plus fort que moi, un film de Kirk Jones.

Synopsis Dans les années 1980, John Davidson grandit avec le syndrome de Gilles de la Tourette, une pathologie encore largement méconnue. Entre incompréhension, stigmatisation et détermination, son parcours d’abord semé d’embûches se transforme en combat pour être reconnu tel qu’il est, au-delà des préjugés. (sources AlloCiné).Tout public

5.5 .

39 rue des Châteaux Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 52 84 65 ecvh57@gmail.com

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English :

Your cinema appointment near you!

Stronger than me, a film by Kirk Jones.

Synopsis: In the 1980s, John Davidson grew up with Tourette’s syndrome, a condition that is still largely unknown. Between misunderstanding, stigmatization and determination, his initially rocky journey becomes a fight to be recognized as he is, beyond prejudice (sources: AlloCiné).

L’événement Ciné-club Plus fort que moi Cattenom a été mis à jour le 2026-04-14 par OT CATTENOM ET ENVIRONS