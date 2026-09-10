Informations pratiques

Cattenom

Spectacle Le fabuleux voyage de Maud

39 rue des Châteaux Cattenom Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Maud s’ennuie dans son royaume.

Elle veut explorer le monde. Elle veut découvrir ce qu’il y a au-delà des frontières du royaume qui l’a vu naître Bordecielor.

Elle espère trouver un monde idéal pour y vivre ses aventures, un monde empreint de gentillesse et de générosité, un monde où l’ennui n’existe pas.

Grâce à une machine volante de son invention, elle va partir, avec les membres du public comme compagnons de route, à la recherche d’autres mondes. Trouvera-t-elle son royaume idéal pour y vivre ses aventures ?

Spectacle à partir de 4 ans. Par Anaïs Leriche.Enfants

5 .

39 rue des Châteaux Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 52 84 65 espaceculturel@mairie-cattenom.fr

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English :

Maud is bored in her kingdom.

She wants to explore the world. She wants to discover what lies beyond the borders of the kingdom where she was born: Skyreach.

She hopes to find an ideal world in which to live out her adventures—a world filled with kindness and generosity, a world where boredom does not exist.

Thanks to a flying machine of her own invention, she will set off—with members of the audience as her traveling companions—in search of other worlds. Will she find her ideal kingdom in which to live out her adventures?

Show for ages 4 and up. By Anafs Leriche.

L’événement Spectacle Le fabuleux voyage de Maud Cattenom a été mis à jour le 2026-08-21 par OT CATTENOM ET ENVIRONS