Informations pratiques

Cattenom

Club Lecture

39 rue des Châteaux Cattenom Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-09-24 20:00:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Avis aux passionné(e)s de lecture !

C’est la rentrée, également pour le club lecture ! Si vous souhaitez participer, pensez à vous inscrire. Les places sont très limitées. Uniquement sur inscription.Tout public

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39 rue des Châteaux Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 52 84 65 mediatheque@mairie-cattenom.fr

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English :

Calling all book lovers!

It’s back-to-school time—and that goes for the book club, too! If you’d like to join, be sure to sign up. Spots are very limited. Registration is required.

L’événement Club Lecture Cattenom a été mis à jour le 2026-08-13 par OT CATTENOM ET ENVIRONS