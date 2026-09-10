Club Lecture Cattenom
jeudi 24 septembre 2026 · Cattenom
Informations pratiques
Cattenom
Club Lecture
39 rue des Châteaux Cattenom Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-09-24 20:00:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Avis aux passionné(e)s de lecture !
C’est la rentrée, également pour le club lecture ! Si vous souhaitez participer, pensez à vous inscrire. Les places sont très limitées. Uniquement sur inscription.Tout public
0 .
39 rue des Châteaux Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 52 84 65 mediatheque@mairie-cattenom.fr
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English :
Calling all book lovers!
It’s back-to-school time—and that goes for the book club, too! If you’d like to join, be sure to sign up. Spots are very limited. Registration is required.
L’événement Club Lecture Cattenom a été mis à jour le 2026-08-13 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
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