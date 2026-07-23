Portes ouvertes et soirée tartes flambées Pompiers de Cattenom Husange Cattenom

Informations pratiques

Cattenom

Portes ouvertes et soirée tartes flambées Pompiers de Cattenom

Husange 17 Boucle des Entreprises Cattenom Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-29 11:00:00

fin : 2026-08-29 23:59:00

Date(s) :

2026-08-29

Les Pompiers de Cattenom vous ouvrent leurs portes !

Durant toute la journée, venez profitez d’animations et de manœuvres des pompiers pour découvrir la caserne et ce métier pas comme les autres.

Le soir venu, musique et tartes flambées vous attendent pour un moment festif auprès des combattants du feu.Tout public

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Husange 17 Boucle des Entreprises Cattenom 57570 Moselle Grand Est cat@sdis57.fr

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English :

The Cattenom fire department opens its doors to you!

All day long, come and enjoy the firemen’s animations and maneuvers to discover the fire station and this profession like no other.

In the evening, music and tarts flambées await you for a festive moment with the firefighters.

L’événement Portes ouvertes et soirée tartes flambées Pompiers de Cattenom Cattenom a été mis à jour le 2026-07-23 par OT CATTENOM ET ENVIRONS