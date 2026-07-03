Informations pratiques

Cattenom

Cinéma plein air Des Minions et des Monstres

39 rue des Châteaux Cattenom Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28 20:30:00

fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Terminez l’été sous les étoiles !

Une histoire aussi rocambolesque qu’absurde, mais bien sûr totalement véridique, qui raconte comment les Minions, partis à la conquête d’Hollywood, sont devenus des stars de cinéma, pour finalement tout perdre en libérant au passage une bande de monstres déchaînés, avant de s’unir pour tenter de sauver la planète de ce nouveau désastre à leur actif.Tout public

6 .

39 rue des Châteaux Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 52 84 65 ecvh57@gmail.com

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English :

End the summer under the stars!

A story as incredible as it is absurd—but completely true—that tells how the Minions, having set out to conquer Hollywood, became movie stars, only to lose it all when they freeda bunch of rampaging monsters in the process, before banding together to try to save the planet from this new disaster they’ve caused.”

L’événement Cinéma plein air Des Minions et des Monstres Cattenom a été mis à jour le 2026-07-03 par OT CATTENOM ET ENVIRONS