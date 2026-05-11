2ème Concert du Festival d’Arromanches Place du Général De Gaulle Arromanches-les-Bains

Arromanches-les-Bains

2ème Concert du Festival d’Arromanches

Place du Général De Gaulle Eglise Arromanches-les-Bains Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 21:00:00

fin : 2026-08-11 22:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Aux sources de Bach. Concert d’Orgue, par David Cassan. Un récital d’orgue autour de Bach et ses contemporains par l’un de nos plus grand organiste David Cassan, qui est venu inaugurer notre instrument.

Aux sources de Bach. Concert d’Orgue, par David Cassan. Un récital d’orgue autour de Bach et ses contemporains par l’un de nos plus grand organiste David Cassan, qui est venu inaugurer notre instrument. .

Place du Général De Gaulle Eglise Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie +33 2 31 10 72 91 arromanches.loisirs.culture@orange.fr

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English : 2ème Concert du Festival d’Arromanches

To the sources of Bach. Organ concert by David Cassan. An organ recital about Bach and his contemporaries by one of our greatest organists, David Cassan, who came to inaugurate our instrument.

L’événement 2ème Concert du Festival d’Arromanches Arromanches-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Bayeux Intercom