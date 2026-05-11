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2ème Concert du Festival d’Arromanches Place du Général De Gaulle Arromanches-les-Bains

2ème Concert du Festival d’Arromanches Place du Général De Gaulle Arromanches-les-Bains mardi 11 août 2026.

Lieu : Place du Général De Gaulle

Adresse : Eglise

Ville : 14117 Arromanches-les-Bains

Département : Calvados

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Arromanches-les-Bains

2ème Concert du Festival d’Arromanches

Place du Général De Gaulle Eglise Arromanches-les-Bains Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 21:00:00
fin : 2026-08-11 22:30:00

Date(s) :
2026-08-11

Aux sources de Bach. Concert d’Orgue, par David Cassan. Un récital d’orgue autour de Bach et ses contemporains par l’un de nos plus grand organiste David Cassan, qui est venu inaugurer notre instrument.
Aux sources de Bach. Concert d’Orgue, par David Cassan. Un récital d’orgue autour de Bach et ses contemporains par l’un de nos plus grand organiste David Cassan, qui est venu inaugurer notre instrument.   .

Place du Général De Gaulle Eglise Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie +33 2 31 10 72 91  arromanches.loisirs.culture@orange.fr

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English : 2ème Concert du Festival d’Arromanches

To the sources of Bach. Organ concert by David Cassan. An organ recital about Bach and his contemporaries by one of our greatest organists, David Cassan, who came to inaugurate our instrument.

L’événement 2ème Concert du Festival d’Arromanches Arromanches-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Bayeux Intercom

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