Jeu Buzzer, Jeu gonflable interactif Rue piétonne Arromanches-les-Bains
Jeu Buzzer, Jeu gonflable interactif Rue piétonne Arromanches-les-Bains lundi 27 juillet 2026.
Arromanches-les-Bains
Jeu Buzzer, Jeu gonflable interactif
Rue piétonne Rue Maréchal Joffre Arromanches-les-Bains Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 14:00:00
fin : 2026-07-27 18:00:00
Date(s) :
2026-07-27
Arromanches Loisirs Culture accueille ce challenge de rapidité et de réflexe. Touchez plus de cibles de votre couleur que votre adversaire pour marquer le maximum de points.
Arromanches Loisirs Culture accueille ce challenge de rapidité et de réflexe. Touchez plus de cibles de votre couleur que votre adversaire pour marquer le maximum de points. .
Rue piétonne Rue Maréchal Joffre Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie +33 2 31 10 72 91 arromanches.loisirs.culture@orange.fr
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English : Jeu Buzzer, Jeu gonflable interactif
Arromanches Loisirs Culture hosts this speed and reflex challenge. Hit more targets of your colour than your opponent to score maximum points.
L’événement Jeu Buzzer, Jeu gonflable interactif Arromanches-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Bayeux Intercom
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