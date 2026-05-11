Jeu Buzzer, Jeu gonflable interactif Rue piétonne Arromanches-les-Bains

Arromanches-les-Bains

Jeu Buzzer, Jeu gonflable interactif

Rue piétonne Rue Maréchal Joffre Arromanches-les-Bains Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 14:00:00

fin : 2026-07-27 18:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Arromanches Loisirs Culture accueille ce challenge de rapidité et de réflexe. Touchez plus de cibles de votre couleur que votre adversaire pour marquer le maximum de points.

Arromanches Loisirs Culture accueille ce challenge de rapidité et de réflexe. Touchez plus de cibles de votre couleur que votre adversaire pour marquer le maximum de points. .

Rue piétonne Rue Maréchal Joffre Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie +33 2 31 10 72 91 arromanches.loisirs.culture@orange.fr

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English : Jeu Buzzer, Jeu gonflable interactif

Arromanches Loisirs Culture hosts this speed and reflex challenge. Hit more targets of your colour than your opponent to score maximum points.

L’événement Jeu Buzzer, Jeu gonflable interactif Arromanches-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Bayeux Intercom