3ème Lundi d’Arromanches Le Boss Hommage à Johnny Hallyday Place du 6 juin Arromanches-les-Bains
3ème Lundi d’Arromanches Le Boss Hommage à Johnny Hallyday Place du 6 juin Arromanches-les-Bains lundi 27 juillet 2026.
Arromanches-les-Bains
3ème Lundi d’Arromanches Le Boss Hommage à Johnny Hallyday
Place du 6 juin Esplanade du musée du Débarquement Arromanches-les-Bains Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 21:00:00
fin : 2026-07-27 22:30:00
Date(s) :
2026-07-27
Arromanches Loisirs Culture accueille le concert Le Boss . Hommage au plus grand chanteur de l’histoire de France qu’était Johnny Hallyday !
Sans jamais tomber dans la caricature, il revisite, avec énergie, un répertoire incontestablement ancré dans l’inconscient populaire français.
Concert Le Boss. Hommage au plus grand chanteur de l’histoire de France qu’était Johnny Hallyday !
Marc Rommé est un interprète incroyablement généreux, qui chante, avec sincérité, les plus grands standards de Johnny Hallyday. Sans jamais tomber dans la caricature, il revisite, avec énergie, un répertoire incontestablement ancré dans l’inconscient populaire français.
Pendant 2 heures, accompagné de talentueux musiciens, Marc orchestre un show exceptionnel, où le public voyage dans les plus belles années Johnny . .
Place du 6 juin Esplanade du musée du Débarquement Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie +33 2 31 10 72 91 arromanches.loisirs.culture@orange.fr
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English : 3ème Lundi d’Arromanches Le Boss Hommage à Johnny Hallyday
Arromanches Loisirs Culture hosts the Le Boss concert. A tribute to the greatest singer in French history, Johnny Hallyday!
Without ever falling into caricature, he energetically revisits a repertoire that is indisputably rooted in the French popular unconscious.
L’événement 3ème Lundi d’Arromanches Le Boss Hommage à Johnny Hallyday Arromanches-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Bayeux Intercom
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