Informations pratiques

Brassac-les-Mines

2ème Concours Interdépartemental de la Race Salers

Allée de la Guingette Brassac-les-Mines Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 09:00:00

fin : 2026-08-29 19:00:00

Date(s) :

2026-08-29

2ᵉ Concours Interdépartemental de la Race Salers Brassac-les-Mines. Grand repas mettant à l’honneur les produits du terroir. Marché de producteurs et d’artisans locaux. Animations tout au long de la journée dans une ambiance chaleureuse et familiale.

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Allée de la Guingette Brassac-les-Mines 63570 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 68 21 58 fabienbesseyre@orange.fr

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English :

2? Interdepartmental Salers Cattle Show in Brassac-les-Mines. A grand feast showcasing local products. Market featuring local farmers and artisans. Entertainment throughout the day in a warm, family-friendly atmosphere.

L’événement 2ème Concours Interdépartemental de la Race Salers Brassac-les-Mines a été mis à jour le 2026-08-06 par Auvergne Pays d’Issoire