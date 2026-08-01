2ème Concours Interdépartemental de la Race Salers Brassac-les-Mines
samedi 29 août 2026 · Brassac-les-Mines
Informations pratiques
Brassac-les-Mines
2ème Concours Interdépartemental de la Race Salers
Allée de la Guingette Brassac-les-Mines Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-29 19:00:00
Date(s) :
2026-08-29
2ᵉ Concours Interdépartemental de la Race Salers Brassac-les-Mines. Grand repas mettant à l’honneur les produits du terroir. Marché de producteurs et d’artisans locaux. Animations tout au long de la journée dans une ambiance chaleureuse et familiale.
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Allée de la Guingette Brassac-les-Mines 63570 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 68 21 58 fabienbesseyre@orange.fr
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English :
2? Interdepartmental Salers Cattle Show in Brassac-les-Mines. A grand feast showcasing local products. Market featuring local farmers and artisans. Entertainment throughout the day in a warm, family-friendly atmosphere.
L’événement 2ème Concours Interdépartemental de la Race Salers Brassac-les-Mines a été mis à jour le 2026-08-06 par Auvergne Pays d’Issoire