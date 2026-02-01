Puy-de-Dôme

Évènements

Recherche et navigation de vues Évènements

Navigation de vues Évènement

Aujourd’hui

  • La Grande Rêvasion Cinéma le Rio Clermont-Ferrand

    La Grande Rêvasion, Cinéma le Rio, Clermont-Ferrand

    Mardi 17 février, 10h30 Cinéma le Rio Clermont-Ferrand, 178, rue Sous-les-Vignes, Clermont-Ferrand Ciné pitchouns - Avoir le trac avant de monter sur scène et s’inventer un monde, découvrir un objet bien mystérieux ou ce qui se cache dans une grande boîte, ces trois court-métrages éveilleront l’...

  • La Grande Rêvasion Cinéma le Rio Clermont-Ferrand

    La Grande Rêvasion, Cinéma le Rio, Clermont-Ferrand

    Mardi 17 février, 10h30 Cinéma le Rio Clermont-Ferrand, 178, rue Sous-les-Vignes, Clermont-Ferrand Ciné pitchouns - Avoir le trac avant de monter sur scène et s’inventer un monde, découvrir un objet bien mystérieux ou ce qui se cache dans une grande boîte, ces trois court-métrages éveilleront l’...

  • Marché de Murol Murol

    Marché de Murol Centre-bourg Murol Puy-de-Dôme 2026-03-11 09:00:00 2026-03-11 09:00:00 

  • L'Ourse et l'oiseau Cinéma le Rio Clermont-Ferrand

    L’Ourse et l’oiseau, Cinéma le Rio, Clermont-Ferrand

    Jeudi 19 février, 10h00 Cinéma le Rio Clermont-Ferrand, 178, rue Sous-les-Vignes, Clermont-Ferrand Ciné pitchouns - Quatre ours, quatre contes, quatre saisons : qu'ils soient immenses, ensommeillés ou gourmands, les ours savent aussi être tendres. À leurs côtés, un oisillon malicieux, un petit l...

  • L'Ourse et l'oiseau Cinéma le Rio Clermont-Ferrand

    L’Ourse et l’oiseau, Cinéma le Rio, Clermont-Ferrand

    Jeudi 19 février, 10h00 Cinéma le Rio Clermont-Ferrand, 178, rue Sous-les-Vignes, Clermont-Ferrand Ciné pitchouns - Quatre ours, quatre contes, quatre saisons : qu'ils soient immenses, ensommeillés ou gourmands, les ours savent aussi être tendres. À leurs côtés, un oisillon malicieux, un petit l...

  • Ernest et Célestine Cinéma le Rio Clermont-Ferrand

    Ernest et Célestine, Cinéma le Rio, Clermont-Ferrand

    Jeudi 19 février, 14h30 Cinéma le Rio Clermont-Ferrand, 178, rue Sous-les-Vignes, Clermont-Ferrand Ciné pitchouns - Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d’amitié avec une souris. Et pourtant, Ernest, gros ours marginal, clown et musicien, va accueillir chez lui la petit...

  • Ernest et Célestine Cinéma le Rio Clermont-Ferrand

    Ernest et Célestine, Cinéma le Rio, Clermont-Ferrand

    Jeudi 19 février, 14h30 Cinéma le Rio Clermont-Ferrand, 178, rue Sous-les-Vignes, Clermont-Ferrand Ciné pitchouns - Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d’amitié avec une souris. Et pourtant, Ernest, gros ours marginal, clown et musicien, va accueillir chez lui la petit...

  • La Grande Rêvasion Cinéma le Rio Clermont-Ferrand

    La Grande Rêvasion, Cinéma le Rio, Clermont-Ferrand

    Vendredi 20 février, 10h00 Cinéma le Rio Clermont-Ferrand, 178, rue Sous-les-Vignes, Clermont-Ferrand Ciné pitchouns - Avoir le trac avant de monter sur scène et s’inventer un monde, découvrir un objet bien mystérieux ou ce qui se cache dans une grande boîte, ces trois court-métrages éveilleront l’...

  • La Grande Rêvasion Cinéma le Rio Clermont-Ferrand

    La Grande Rêvasion, Cinéma le Rio, Clermont-Ferrand

    Vendredi 20 février, 10h00 Cinéma le Rio Clermont-Ferrand, 178, rue Sous-les-Vignes, Clermont-Ferrand Ciné pitchouns - Avoir le trac avant de monter sur scène et s’inventer un monde, découvrir un objet bien mystérieux ou ce qui se cache dans une grande boîte, ces trois court-métrages éveilleront l’...

  • L'Ourse et l'oiseau Cinéma le Rio Clermont-Ferrand

    L’Ourse et l’oiseau, Cinéma le Rio, Clermont-Ferrand

    Vendredi 20 février, 15h00 Cinéma le Rio Clermont-Ferrand, 178, rue Sous-les-Vignes, Clermont-Ferrand Ciné pitchouns - Quatre ours, quatre contes, quatre saisons : qu'ils soient immenses, ensommeillés ou gourmands, les ours savent aussi être tendres. À leurs côtés, un oisillon malicieux, un petit l...

  • L'Ourse et l'oiseau Cinéma le Rio Clermont-Ferrand

    L’Ourse et l’oiseau, Cinéma le Rio, Clermont-Ferrand

    Vendredi 20 février, 15h00 Cinéma le Rio Clermont-Ferrand, 178, rue Sous-les-Vignes, Clermont-Ferrand Ciné pitchouns - Quatre ours, quatre contes, quatre saisons : qu'ils soient immenses, ensommeillés ou gourmands, les ours savent aussi être tendres. À leurs côtés, un oisillon malicieux, un petit l...

  • Le Lac des Cygnes L'international Festival Ballet La Maison de la Culture

    Le Lac des Cygnes L’international Festival Ballet La Maison de la Culture, Clermont-Ferrand

    Samedi 21 février 2026, 20h00 Le Lac des Cygnes L'international Festival Ballet La Maison de la Culture, 71 boulevard François Mitterrand, 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme L’International Festival Ballet en offre une version magique avec Orchestre live. Décors somptueux de Vjatscheslav Okunev et costumes raffinés subliment l’élégance des danseurs.