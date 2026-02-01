Marché de Besse-et-Saint-Anastaise Besse-et-Saint-Anastaise
Marché de Besse-et-Saint-Anastaise Besse-et-Saint-Anastaise Puy-de-Dôme 2026-02-02 07:00:00 2026-02-02 07:00:00
Lundi 16 février, 10h30 Cinéma le Rio Clermont-Ferrand, 178, rue Sous-les-Vignes, Clermont-Ferrand Ciné pitchouns - Le retour tant attendu de nos petites boules de pâte hautes en couleur !
Mardi 17 février, 10h30 Cinéma le Rio Clermont-Ferrand, 178, rue Sous-les-Vignes, Clermont-Ferrand Ciné pitchouns - Avoir le trac avant de monter sur scène et s’inventer un monde, découvrir un objet bien mystérieux ou ce qui se cache dans une grande boîte, ces trois court-métrages éveilleront l’...
Mardi 17 février, 11h00 Webinaire Durtol, En ligne Ce webinaire de niveau II vous accompagne pour franchir un nouveau cap : développer une présence plus puissante, engager une communauté active et maximiser la portée de vos publications.
Marché d'Égliseneuve-d'Entraigues Place du Foirail Égliseneuve-d'Entraigues Puy-de-Dôme 2026-04-29 08:00:00 2026-04-29 08:00:00
Marché de Murol Centre-bourg Murol Puy-de-Dôme 2026-03-11 09:00:00 2026-03-11 09:00:00
Mercredi 18 février, 10h00 Cinéma le Rio Clermont-Ferrand, 178, rue Sous-les-Vignes, Clermont-Ferrand Ciné pitchouns - Le retour tant attendu de nos petites boules de pâte hautes en couleur !
Volcanic Comedy Club | Comédie des Volcans Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme 2026-03-18 20:00:00 2026-03-18 20:00:00
Jeudi 19 février, 10h00 Cinéma le Rio Clermont-Ferrand, 178, rue Sous-les-Vignes, Clermont-Ferrand Ciné pitchouns - Quatre ours, quatre contes, quatre saisons : qu'ils soient immenses, ensommeillés ou gourmands, les ours savent aussi être tendres. À leurs côtés, un oisillon malicieux, un petit l...
Jeudi 19 février, 11h00 Webinaire Durtol, En ligne Découvrez le potentiel de l’intelligence artificielle (IA) et comment l’appliquer efficacement dans votre stratégie numérique.
Jeudi 19 février, 14h30 Cinéma le Rio Clermont-Ferrand, 178, rue Sous-les-Vignes, Clermont-Ferrand Ciné pitchouns - Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d’amitié avec une souris. Et pourtant, Ernest, gros ours marginal, clown et musicien, va accueillir chez lui la petit...
Vendredi 20 février, 10h00 Cinéma le Rio Clermont-Ferrand, 178, rue Sous-les-Vignes, Clermont-Ferrand Ciné pitchouns - Avoir le trac avant de monter sur scène et s’inventer un monde, découvrir un objet bien mystérieux ou ce qui se cache dans une grande boîte, ces trois court-métrages éveilleront l’...
Vendredi 20 février, 15h00 Cinéma le Rio Clermont-Ferrand, 178, rue Sous-les-Vignes, Clermont-Ferrand Ciné pitchouns - Quatre ours, quatre contes, quatre saisons : qu'ils soient immenses, ensommeillés ou gourmands, les ours savent aussi être tendres. À leurs côtés, un oisillon malicieux, un petit l...
Tout est bon dans le complot | Comédie des Volcans Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme 2026-02-20 20:30:00 2026-02-20 20:30:00
Samedi 21 février 2026, 20h00 Le Lac des Cygnes L'international Festival Ballet La Maison de la Culture, 71 boulevard François Mitterrand, 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme L’International Festival Ballet en offre une version magique avec Orchestre live. Décors somptueux de Vjatscheslav Okunev et costumes raffinés subliment l’élégance des danseurs.