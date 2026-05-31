Les élèves du CNIMA Jacques Mornet – Scène ouverte, Place du portique au coeur du village de Saint Sauves d’Auvergne, Saint-Sauves-d’Auvergne

Les élèves du CNIMA Jacques Mornet – Scène ouverte Dimanche 21 juin, 19h00 Place du portique au coeur du village de Saint Sauves d’Auvergne Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

De la musique, au coeur du Village!

Les élèves du CNIMA – Centre National et International de Musique et d’Accordéon, et tous ceux qui le souhaite, propose une scène ouverte, à partir de 19h, sur la place du portique au coeur du village de Saint Sauves d’Auvergne. Restauration sur place possible. Gratuit

Place du portique au coeur du village de Saint Sauves d’Auvergne 63950 Saint Sauves d’Auvergne Saint-Sauves-d’Auvergne 63950 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

De la musique, au coeur du Village!

©CNIMA – Centre National et International de Musique et d’Accordéon