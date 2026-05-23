Saint-Sauves-d’Auvergne

12ème rassemblement voitures et motos anciennes Youngtimers et véhicules de prestige

Parc Garenne Saint-Sauves-d’Auvergne Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 09:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

12ème rassemblement voitures et motos anciennes Youngtimers et véhicules de prestige.

Exposition, balades…

Organisé par l’association Club Rétro Auto Moto Saint Sauves.

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Parc Garenne Saint-Sauves-d’Auvergne 63950 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 61 86 70

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English :

12th gathering of classic cars and motorcycles Youngtimers and prestige vehicles.

Exhibition, rides…

Organized by Club Rétro Auto Moto Saint Sauves.

L’événement 12ème rassemblement voitures et motos anciennes Youngtimers et véhicules de prestige Saint-Sauves-d’Auvergne a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Auvergne VolcanSancy