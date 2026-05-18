Saint-Sauves-d’Auvergne

Animation composition créative pour les enfants

69 chemin le corneloux Saint-Sauves-d’Auvergne Puy-de-Dôme

Tarif : – – 10 EUR

Création de la boîte matériel fourni inclus

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-08-13 16:40:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-13

Bienvenue dans notre parenthèse créative !

Durant cet atelier, vous allez transformer des fleurs artificielles et des décors sur le thème des abeilles en une composition éternelle dans une boite en bois.

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69 chemin le corneloux Saint-Sauves-d’Auvergne 63950 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 21 00 87

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English :

Welcome to our creative interlude!

In this workshop, you’ll transform artificial flowers and bee-themed decorations into a timeless arrangement in a wooden box.

L’événement Animation composition créative pour les enfants Saint-Sauves-d’Auvergne a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Auvergne VolcanSancy