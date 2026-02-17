Charade Super Show 2026 Rond-point de Manson Saint-Genès-Champanelle

Charade Super Show 2026

Rond-point de Manson Circuit de Charade Saint-Genès-Champanelle Puy-de-Dôme

Tarif : 16 – 16 – 42 EUR

Tarif réduit

En fonction de la catégorie 1 -accès tribunes- ou catégorie 2 -enceinte générale

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 08:30:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Depuis 2022, le Circuit de Charade porte l’ambition d’entretenir la légende du lieu et de célébrer les sports mécaniques d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Pilotes légendaires, démonstrations de véhicules et animations pour toute la famille !

Rond-point de Manson Circuit de Charade Saint-Genès-Champanelle 63122 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 29 52 95 supershow@charade.fr

English :

Since 2022, the Circuit de Charade has had the ambition of maintaining the legend of the place and celebrating motor sports of yesterday, today and tomorrow. Legendary drivers, vehicle demonstrations and entertainment for the whole family!

