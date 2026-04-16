La Volcane Complexe sportif Volvic
La Volcane Complexe sportif Volvic dimanche 21 juin 2026.
Volvic
La Volcane
Complexe sportif 29 Rte de Marsat Volvic Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:00:00
fin : 2026-06-21 20:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Manifestation cyclosportive qui permet de découvrir tout le territoire Riom Limagne et Volcans
.
Complexe sportif 29 Rte de Marsat Volvic 63530 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Cyclosportive event to discover the entire Riom Limagne et Volcans region
L’événement La Volcane Volvic a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic
À voir aussi à Volvic (Puy-de-Dôme)
- Circuit Volcans et Combrailles Route des Châteaux d’Auvergne Volvic Puy-de-Dôme 1 mai 2026
- Le sentier de la Goutte d’Eau Volvic Puy-de-Dôme 1 mai 2026
- Le sentier du Rhinolophe Volvic Puy-de-Dôme 1 mai 2026
- Balade dans la ville de Volvic Volvic Puy-de-Dôme 1 mai 2026
- Sentier Docteur Moity Volvic Puy-de-Dôme 1 mai 2026