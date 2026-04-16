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La Volcane Complexe sportif Volvic

La Volcane Complexe sportif Volvic dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Complexe sportif

Adresse : 29 Rte de Marsat

Ville : 63530 Volvic

Département : Puy-de-Dôme

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Volvic

La Volcane

Complexe sportif 29 Rte de Marsat Volvic Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:00:00
fin : 2026-06-21 20:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Manifestation cyclosportive qui permet de découvrir tout le territoire Riom Limagne et Volcans
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Complexe sportif 29 Rte de Marsat Volvic 63530 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

Cyclosportive event to discover the entire Riom Limagne et Volcans region

L’événement La Volcane Volvic a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic

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