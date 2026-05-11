Volvic

Les Mardis de l’Émaillage

6 bis Rue de Derrière le Four Volvic Puy-de-Dôme

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-08-04 17:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Initiation à la lave émaillée. Artisanat local haut en couleur !

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6 bis Rue de Derrière le Four Volvic 63530 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 55 18 11 ateliercoeurdepierre63@gmail.com

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English :

Introduction to enamelled lava. Colorful local crafts!

L’événement Les Mardis de l’Émaillage Volvic a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic