Les Mardis de l’Émaillage Volvic
Les Mardis de l’Émaillage Volvic mardi 7 juillet 2026.
Volvic
Les Mardis de l’Émaillage
6 bis Rue de Derrière le Four Volvic Puy-de-Dôme
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-08-04 17:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Initiation à la lave émaillée. Artisanat local haut en couleur !
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6 bis Rue de Derrière le Four Volvic 63530 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 55 18 11 ateliercoeurdepierre63@gmail.com
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English :
Introduction to enamelled lava. Colorful local crafts!
L’événement Les Mardis de l’Émaillage Volvic a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic
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