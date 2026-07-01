VISITE EN MUSIQUE, Château de Crouzol, Volvic

Informations pratiques

VISITE EN MUSIQUE Dimanche 20 septembre, 14h30, 16h30 Château de Crouzol Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Édifié en 1821 pour le comte de Chabrol-Volvic, préfet de la Seine, l’exceptionnel château de Crouzol a des allures de temple antique.

Le+ Parcours musical avec les élèves de l’école de musique d’Ennezat – Riom Limagne et Volcans et de l’école de musique de Volvic.

Réservation 04 73 38 99 94 ou sur www.rlv.eu

Château de Crouzol rue de Châtel-Guyon, 63530 Crouzol Volvic 63530 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « http://www.rlv.eu »}]

Édifié en 1821 pour le comte de Chabrol-Volvic, préfet de la Seine, l’exceptionnel château de Crouzol a des allures de temple antique.

©RLV