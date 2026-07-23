Week-end équestre 2 jours, 1 nuit L’ échappée volcanique La Coussediere Volvic

Informations pratiques

Volvic

Week-end équestre 2 jours, 1 nuit L’ échappée volcanique

La Coussediere 1 impasse des bisettes Volvic Puy-de-Dôme

Tarif : 123 – 123 – 230 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-24

2 jours, 1 nuit de bivouac en tente 4 places adultes et 4 places enfants de plus de 12 ans.

Notre randonnée de 2 jours est une aventure équestre, adaptée aux cavaliers de plus de 10 ans de niveau intermédiaire (20 km).

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La Coussediere 1 impasse des bisettes Volvic 63530 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 25 27 09 lesbisettes@gmail.com

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English :

2 days, 1 night camping in a 4-person tent for adults and 4 children over 12 years old.

Our 2-day trek is an equestrian adventure suitable for riders over 10 years old with intermediate riding skills (20 km).

L’événement Week-end équestre 2 jours, 1 nuit L’ échappée volcanique Volvic a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic