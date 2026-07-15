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AGENDA · Volvic

68ème CROSS VOLVIC Volvic

samedi 7 novembre 2026 · Volvic

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Site des eaux de Volvic
Ville
63530 Volvic
Département
Puy-de-Dôme
Tarif

Volvic

68ème CROSS VOLVIC

Site des eaux de Volvic Volvic Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 10:00:00
fin : 2026-11-07 16:00:00

Date(s) :
2026-11-07

Cross gratuit ouvert à tous à partir de 6 ans.
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Site des eaux de Volvic Volvic 63530 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 72 80 71  sc.athletisme@gmail.com

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English :

Free cross-country race open to everyone ages 6 and up.

L’événement 68ème CROSS VOLVIC Volvic a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic

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