Informations pratiques

Volvic

68ème CROSS VOLVIC

Site des eaux de Volvic Volvic Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 10:00:00

fin : 2026-11-07 16:00:00

Date(s) :

2026-11-07

Cross gratuit ouvert à tous à partir de 6 ans.

.

Site des eaux de Volvic Volvic 63530 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 72 80 71 sc.athletisme@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free cross-country race open to everyone ages 6 and up.

L’événement 68ème CROSS VOLVIC Volvic a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic