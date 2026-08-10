FESTIVAL DE BALADES Histoire de la pierre et des carriers Volvic
mercredi 21 octobre 2026 · Volvic
Informations pratiques
Volvic
FESTIVAL DE BALADES Histoire de la pierre et des carriers
Lieu de départ communiqué lors de l’inscription Volvic Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 09:00:00
fin : 2026-10-21 11:30:00
Date(s) :
2026-10-21
Remontez le temps au fil des carrières.
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Lieu de départ communiqué lors de l’inscription Volvic 63530 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 59 45 accueil@terravolcana.com
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English :
Take a trip back in time through the quarries.
L’événement FESTIVAL DE BALADES Histoire de la pierre et des carriers Volvic a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic
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