Visite guidée de l’impluvium de Volvic, Société des eaux de Volvic- Zone Industrielle du Chancet,, Volvic

Informations pratiques

Visite guidée de l’impluvium de Volvic 19 et 20 septembre Société des eaux de Volvic- Zone Industrielle du Chancet, Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découvrez l’impluvium de Volvic et les actions de préservation menées sur ce territoire !

Visites guidées le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 2026, à 14h.

Durée de la visite : 2h.

Lieu du rendez-vous : Société des Eaux de Volvic – ZI du Chancet – 63530 VOLVIC (parking P2 – départ du minibus).

Attention : Places limitées (nous vous confirmerons votre inscription mi-septembre).

L’impluvium de Volvic est un territoire de 38 km² au sein duquel l’infiltration des eaux de pluie réalimente le bassin souterrain de l’eau minérale naturelle Volvic. Il se distingue par la richesse de ses milieux naturels et par la diversité des espèces qu’il abrite. Ce territoire est protégé par le CEPIV (Comité Environnement pour la Protection de l’Impluvium de Volvic) qui célèbre cette année ses 20 ans d’engagement.

Cette visite guidée de 2h en minibus vous permettra de découvrir les principales missions du CEPIV, articulées autour de 3 axes majeurs :

La protection des milieux naturels et de la biodiversité

L’aménagement raisonné des villages et des voies de circulation

Le développement de politiques agricoles respectueuses de l’environnement

Des animations seront proposées toute la journée : dégustation de la gamme de boissons aromatisées Volvic, atelier sur le thème du recyclage, photocall, etc.

Société des eaux de Volvic- Zone Industrielle du Chancet, D 405 63530 Volvic Volvic 63530 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes https://www.volvic.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/e/gMYVS4yAwm »}]

Découvrez l’impluvium de Volvic et les actions de préservation menées sur ce territoire !

©Florian Bompan