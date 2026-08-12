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FESTIVAL DE BALADES La balade des déjantés Volvic

dimanche 25 octobre 2026 · Volvic

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
Lieu de départ communiqué lors de l'inscription
Ville
63530 Volvic
Département
Puy-de-Dôme
Tarif

Volvic

FESTIVAL DE BALADES La balade des déjantés

Lieu de départ communiqué lors de l’inscription Volvic Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 08:30:00
fin : 2026-10-25 12:00:00

Date(s) :
2026-10-25

La balade des déjantés.
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Lieu de départ communiqué lors de l’inscription Volvic 63530 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 59 45  accueil@terravolcana.com

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English :

The Walk of the Crazy Ones.

L’événement FESTIVAL DE BALADES La balade des déjantés Volvic a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic

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