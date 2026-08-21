Visite guidée de l’usine d’embouteillage Volvic, Société des eaux de Volvic- Zone Industrielle du Chancet,, Volvic
samedi 19 septembre 2026 · Société des eaux de Volvic- Zone Industrielle du Chancet, · Volvic
Informations pratiques
Visite guidée de l’usine d’embouteillage Volvic 19 et 20 septembre Société des eaux de Volvic- Zone Industrielle du Chancet, Puy-de-Dôme
Enfants de moins de 7 ans non admis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Plongez au coeur de l’usine Volvic et découvrez un savoir-faire unique !
Visites guidées le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 2026, de 10h à 16h.
Durée de la visite : 1h.
Lieu du rendez-vous : Société des Eaux de Volvic – ZI du Chancet – 63530 VOLVIC (parking P2 – suivre fléchage vers bâtiment Formasource).
Attention : Places limitées (nous vous confirmerons votre inscription mi-septembre).
L’accès à l’usine est soumis à des consignes de sécurité strictes.
Extraits du règlement :
- enfants de moins de 7 ans non admis,
- personnes pouvant se déplacer sans difficulté,
- rythme de marche soutenu.
Des animations seront proposées toute la journée : dégustation de la gamme de boissons aromatisées Volvic, atelier sur le thème du recyclage, photocall, etc.
Société des eaux de Volvic- Zone Industrielle du Chancet, D 405 63530 Volvic Volvic 63530 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes https://www.volvic.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/e/KNKpa0Z960 »}]
Plongez au coeur de l’usine Volvic et découvrez un savoir-faire unique !
©Florian Bompan
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