Visite guidée de l’usine d’embouteillage Volvic Société des Eaux de Volvic Volvic

Informations pratiques

Volvic

Visite guidée de l’usine d’embouteillage Volvic

Société des Eaux de Volvic Parking P2 suivre fléchage vers bâtiment Formasource Volvic Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

De la forme de la bouteille, à l’embouteillage, à la mise en pack jusqu’à l’expédition, vous connaîtrez tous les secrets de l’eau minérale naturelle Volvic !

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Société des Eaux de Volvic Parking P2 suivre fléchage vers bâtiment Formasource Volvic 63530 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes volvicorigines@danone.com

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English :

From the shape of the bottle, through bottling and packaging, all the way to shipping—you’ll learn all the secrets behind Volvic natural mineral water!

L’événement Visite guidée de l’usine d’embouteillage Volvic Volvic a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic