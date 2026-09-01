Visite guidée de l’usine d’embouteillage Volvic Société des Eaux de Volvic Volvic
samedi 19 septembre 2026 · Société des Eaux de Volvic · Volvic
Informations pratiques
Volvic
Visite guidée de l’usine d’embouteillage Volvic
Société des Eaux de Volvic Parking P2 suivre fléchage vers bâtiment Formasource Volvic Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
De la forme de la bouteille, à l’embouteillage, à la mise en pack jusqu’à l’expédition, vous connaîtrez tous les secrets de l’eau minérale naturelle Volvic !
.
Société des Eaux de Volvic Parking P2 suivre fléchage vers bâtiment Formasource Volvic 63530 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes volvicorigines@danone.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From the shape of the bottle, through bottling and packaging, all the way to shipping—you’ll learn all the secrets behind Volvic natural mineral water!
L’événement Visite guidée de l’usine d’embouteillage Volvic Volvic a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic
À voir aussi à Volvic (Puy-de-Dôme)
- Visite de Volvic O’rigines, Volvic O’rigines, Volvic 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’usine d’embouteillage Volvic, Société des eaux de Volvic- Zone Industrielle du Chancet,, Volvic 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’impluvium de Volvic Société des Eaux de Volvic Volvic 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’impluvium de Volvic, Société des eaux de Volvic- Zone Industrielle du Chancet,, Volvic 19 septembre 2026