Visite guidée de l’impluvium de Volvic Société des Eaux de Volvic Volvic

samedi 19 septembre 2026 · Société des Eaux de Volvic · Volvic

Informations pratiques

Volvic

Visite guidée de l’impluvium de Volvic

Société des Eaux de Volvic Parking P2 départ du minibus Volvic Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Vous saurez tout sur les actions de préservation menées sur ce territoire exceptionnel, berceau de l’eau minérale naturelle Volvic !

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Société des Eaux de Volvic Parking P2 départ du minibus Volvic 63530 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes volvicorigines@danone.com

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English :

You’ll learn all about the conservation efforts underway in this exceptional region, the birthplace of Volvic natural mineral water!

L’événement Visite guidée de l’impluvium de Volvic Volvic a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic