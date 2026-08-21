Visite de Volvic O’rigines, Volvic O’rigines, Volvic

Informations pratiques

Visite de Volvic O’rigines 19 et 20 septembre Volvic O’rigines Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Envie d’en savoir plus sur l’eau minérale naturelle Volvic ?

L’histoire et les secrets de l’eau minérale naturelle Volvic n’auront bientôt plus aucun secret pour vous !

Exposition, projections, visites virtuelles de l’usine et dégustation vous attendent dans un espace ludique et pédagogique.

Prolongez ensuite votre découverte en profitant de la nature préservée du Parc de la Source Volvic.

Découvrez Volvic O’rigines en vidéo : https://youtu.be/JmFfBxJjd20

Volvic O’rigines Rue des Sources 63530 Volvic Volvic 63530 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes https://www.volvic.fr/volvicorigines [{« type »: « link », « value »: « https://sportips.fr/VOLVICORIGINES/inscription.php »}] [{« data »: {« author »: « Volvic O’rigines », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « Du00e9couvrez Volvic O’rigines », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/JmFfBxJjd20/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=JmFfBxJjd20 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCEUatQ2qKaXZpX0WeDduWAQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/JmFfBxJjd20 »}] Dans les années 60, un petit chalet a vu le jour sur le site de la Source Volvic. Ouvert aux visiteurs sous forme de buvette, il est devenu au fil du temps un lieu immersif et pédagogique accueillant plus de 15 000 visiteurs par an d’avril à fin septembre. Rebaptisé Volvic O’rigines, il est aujourd’hui le quatrième site touristique du département.

Envie d’en savoir plus sur l’eau minérale naturelle Volvic ?

©Florian Bompan