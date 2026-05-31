Tours et Détours autour de la Tour de Durtol, Tour de télécommunication,, Durtol

Tours et Détours autour de la Tour de Durtol 26 et 28 juin Tour de télécommunication, Puy-de-Dôme

Entrée libre avec inscription préalable (nombre de place limitée et annulation possible si météo défavorable)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T09:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Le programme consiste en une balade guidée et commentée de moins de 5 km sur terrain assez plat, pour une durée d’environ 3 heures, vous permettant de découvrir :

Un magnifique panorama sur la ville de Clermont.

L’un des meilleurs points d’observation du bien UNESCO « Chaîne des Puys & Faille de la Limagne ».

Une ancienne carrière en cours de renaturation.

Le lac de Saint-Cassy: une zone humide d’altitude au milieu du site.

Le temple des Côtes de Clermont (un rare vestige gallo romain, dans le bassin clermontois, conservant des structures en élévation)

Le panorama « est » du massif avec vue sur les collines et la Limagne.

Une reconstitution de la bataille de Gergovie sur ce site, en complémentarité avec le site officiel, appuyée sur les dernières découvertes archéologiques dans le bassin clermontois et sur le récit de Jules César.

Un parterre de nombreuses variétés d’orchidées, selon la saison.

La tour de télécommunication du site.

Il est nécéssaire de prévoir :

Une tenue adaptée aux conditions météorologiques du moment,

Une réserve d’eau et autres.

Des chaussures adaptées à une marche, assez peu soutennue toutefois.

Les évènements peuvent être annulés si les conditions météorologiques ne se présentent pas favorables.

Tour de télécommunication, DURTOL Durtol 63830 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0607726409 »}, {« type »: « email », « value »: « christian.signoret@orange.fr »}]

Visite guidée du site des Côtes de Clermont avec découverte de ses richesses paysagères, environnementales, archéologiques et historiques dont l’épisode de la bataille de Gergovie. Bien UNESCO Chaine des Puys & Faille de la Limagne

Jean-Louis Four 08 – 2025