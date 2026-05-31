Tours et Détours autour de la Tour de Durtol, Tour de télécommunication,, Durtol

Tours et Détours autour de la Tour de Durtol 26 et 28 juin Tour de télécommunication, Puy-de-Dôme

Entrée libre – gratuit – inscription recommandée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T09:00:00+02:00 – 2026-06-26T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Le programme consiste en une balade guidée et commentée de moins de 2 km sur terrain assez plat, pour une durée d’environ 2 heures, vous permettant de découvrir :

Le temple des Côtes de Clermont (un rare vestige gallo romain, dans le bassin clermontois, conservant des structures en élévation)

Les panoramas « Chaine des Puys & Faille de la limagne, bien UNESCO, la métropole de Clermont CAM, Collines de Chanturgue….

Une reconstitution de la bataille de Gergovie sur ce site, en complémentarité avec le site officiel, appuyée sur les dernières découvertes archéologiques dans le bassin clermontois et sur le récit de Jules César.

Il est nécéssaire de prévoir :

Une tenue adaptée aux conditions météorologiques du moment,

Les évènements peuvent être annulés si les conditions météorologiques ne sont pas favorables.

Tour de télécommunication, DURTOL Durtol 63830 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0607726409 »}, {« type »: « email », « value »: « christian.signoret@orange.fr »}]

Visite guidée des Côtes de Clermont avec présentation du célèbre épisode de la bataille de Gergovie et découverte des autres richesses (paysagères, environnementales, géologiques, vernaculaires, …) Bien UNESCO Chaine des Puys & Faille de la Limagne

Christian Signoret et JPP