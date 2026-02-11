Super-Besse Bike Festival Station de Super-Besse Besse-et-Saint-Anastaise
Station de Super-Besse Rond-point des Pistes Besse-et-Saint-Anastaise Puy-de-Dôme
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-21
2026-06-19
Édition #6 Super-Besse Bike Festival est le rendez-vous incontournable des passionnés de VTT et de nature.
Station de Super-Besse Rond-point des Pistes Besse-et-Saint-Anastaise 63610 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 91 85 75 contact@pha-michy.com
English :
The Super-Besse Bike Festival is a must for mountain bike and nature lovers.
