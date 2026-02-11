Super-Besse Bike Festival Station de Super-Besse Besse-et-Saint-Anastaise

Super-Besse Bike Festival

Station de Super-Besse Rond-point des Pistes Besse-et-Saint-Anastaise Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-19

Édition #6 Super-Besse Bike Festival est le rendez-vous incontournable des passionnés de VTT et de nature.

.

Station de Super-Besse Rond-point des Pistes Besse-et-Saint-Anastaise 63610 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 91 85 75 contact@pha-michy.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Super-Besse Bike Festival is a must for mountain bike and nature lovers.

L’événement Super-Besse Bike Festival Besse-et-Saint-Anastaise a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de Tourisme du Massif du Sancy