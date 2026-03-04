Concert des tambours de Brazza Maison de la Culture salle Boris Vian Clermont-Ferrand
Concert des tambours de Brazza Maison de la Culture salle Boris Vian Clermont-Ferrand samedi 20 juin 2026.
Concert des tambours de Brazza
Maison de la Culture salle Boris Vian 1 Rue Abbé de l’Épée Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 23:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Groupe de percussionnistes professionnels de la République du Congo.
Avec en première partie les élèves de l’Association Respiration.
.
Maison de la Culture salle Boris Vian 1 Rue Abbé de l’Épée Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 73 13 18 association.respiration@gmail.com
English :
A group of professional percussionists from the Republic of Congo.
Opening act: students from the Association Respiration.
L’événement Concert des tambours de Brazza Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-03-04 par Clermont Auvergne Volcans