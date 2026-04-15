Animation Inrap – L’art gaulois, les vases peints des Arvernes, Centre archéologique Inrap de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand
Animation Inrap – L’art gaulois, les vases peints des Arvernes, Centre archéologique Inrap de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand vendredi 12 juin 2026.
Animation Inrap – L’art gaulois, les vases peints des Arvernes Vendredi 12 juin, 16h00 Centre archéologique Inrap de Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T16:00:00+02:00 – 2026-06-12T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-12T16:00:00+02:00 – 2026-06-12T19:30:00+02:00
Les archéologues vous feront découvrir ces vases uniques gaulois ornés de décors zoomorphes. A l’aide de tampons, linogravure, venez créer votre propre carte postale. Des puzzles de ces vases seront disponibles.
Centre archéologique Inrap de Clermont-Ferrand 13 Bis Rue Pierre Boulanger 63100 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 Les Ronzières Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Venez observer et reproduire les remarquables décors des vases peints des potiers arvernes : puzzles, tampons, linogravure, …
© Bastien Finand, Inrap
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