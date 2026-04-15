Saison Gauloise Inrap avec les élèves de Creuzier-Le-Neuf, Centre archéologique Inrap de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand
Saison Gauloise Inrap avec les élèves de Creuzier-Le-Neuf, Centre archéologique Inrap de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand vendredi 12 juin 2026.
Saison Gauloise Inrap avec les élèves de Creuzier-Le-Neuf Vendredi 12 juin, 10h00 Centre archéologique Inrap de Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Réservé aux élèves de l’école primaire de Creuzier-le-Neuf
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T12:00:00+02:00
Les élèves de l’école primaire de Creuzier-le-Neuf sont invités au centre de recherches archéologiques Inrap de Clermont-Ferrand pour une présentation du mobilier exceptionnel – épées, bracelets, vase funéraire – de la nécropole celtique des Ancizes de Creuzier-le-Neuf, et des échanges autour de l’alimentation gauloise avec Manon Cabanis archéobotaniste et Sylvain Foucras archéozoologue, Inrap.
Centre archéologique Inrap de Clermont-Ferrand 13 Bis Rue Pierre Boulanger 63100 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 Les Ronzières Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Dans le cadre de la saison Gauloise, les archéologues invitent les élèves de l’école primaire de Creuzier-le-Neuf au centre de recherches archéologiques Inrap de Clermont-Ferrand.
© Christel Fraisse, Inrap
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