GROUNDATION – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand

GROUNDATION Début : 2026-06-12 à 20:00. Tarif : – euros.

GROUNDATION ANNONCE SON 11ème ALBUM STUDIO AVEC LA PARTICIPATION D’ALPHA BLONDY, MUTABARUKA, THOMAS MAPFUMO ET MYKAL ROSE !Le célèbre groupe de reggae roots Groundation s’apprête à sortir son, très attendu, 11e album studio, “CANDLE BURNING”, un projet enregistré sur bandes analogiques dans le légendaire studio ICP à Bruxelles. Avec un message centré non pas sur la lutte et les difficultés, mais sur la vie, le feu spirituel et l’énergie qui nous habite et nous entoure, “CANDLE BURNING” réaffirme la place de Groundation comme l’un des groupes les plus résonnants du reggae actuel. Mettant en lumière des collaborateurs légendaires, dont Alpha Blondy, Mutabaruka, Thomas Mapfumo et Mykal Rose, cet album crée des ponts entre les générations, et mêle différentes cultures, engendrant un album d’une richesse créative intense.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63