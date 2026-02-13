Visite guidée dans les coulisses des Archives, Archives départementales du Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand

Visite guidée dans les coulisses des Archives Vendredi 12 juin, 13h00 Archives départementales du Puy-de-Dôme Puy-de-Dôme

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T13:00:00+02:00 – 2026-06-12T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T13:00:00+02:00 – 2026-06-12T14:00:00+02:00

Archives départementales du Puy-de-Dôme 75 rue de Neyrat – 63100 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 La Croix-de-Neyrat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 23 45 80 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.archivesdepartementales.puy-de-dome.fr/wform/wform/fill/Valo/n:913 »}]

Guidés par un archiviste, découvrez 1000 ans d’histoire conservés sur parchemin, papier, photographies et films.

Arch. dép. Puy-de-Dôme