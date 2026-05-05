Regard de l’âme Basilique Notre-Dame du Port et Galerie (en face) Clermont-Ferrand
Regard de l’âme Basilique Notre-Dame du Port et Galerie (en face) Clermont-Ferrand jeudi 4 juin 2026.
Clermont-Ferrand
Regard de l’âme
Basilique Notre-Dame du Port et Galerie (en face) 4 Rue Notre-Dame-du-Port Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-06-04
Double exposition du peintre lyonnais Patrick Marqués 12 toiles monumentales dans la basilique et des toiles de tailles plus modestes dans la galerie. L’art pour tous sur le thème regard de l’âme .
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Basilique Notre-Dame du Port et Galerie (en face) 4 Rue Notre-Dame-du-Port Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 48 42 61 marquespeinture@gmail.com
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English :
Double exhibition by Lyonnais painter Patrick Marqués: 12 monumental canvases in the basilica and smaller canvases in the gallery. Art for all, on the theme of looking into the soul .
L’événement Regard de l’âme Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-05-05 par Clermont Auvergne Volcans
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