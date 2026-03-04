Visite du Jardin Botanique, Jardin Botanique de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand

Visite du Jardin Botanique 5 – 7 juin Jardin Botanique de Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Groupes limités à 25 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T08:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Visites guidées ou libres du jardin botanique :

– Vendredi 05 juin réservé aux scolaires de 8h00 à 17h00

– Samedi 6 et dimanche 7 juin : visites libres ou guidées sur réservation

Départ de visite guidée pour le 6 et 7 juin :

9h00 – 10h30 – 13h00 – 14h30 – 16h00

réservation par mail : jardin-botanique@clermontmetropole.eu

réservation par téléphone : 04-43-76-22-43

Jardin Botanique de Clermont-Ferrand 10 rue de la Charme 63100 CLERMONT-FERRAND Clermont-Ferrand 63100 La Plaine Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04-43-76-22-43 jardin-botanique@clermontmetropole.eu Avec sa collection systématique riche de 1 500 plantes classées et ses thématiques, vous pouvez découvrir sa nouvelle thématique sur les plants mellifères et ornementales.

Les serres de production de Clermont Auvergne Métropole seront également ouvertes au public (visites guidées).

Réservation par mail : jardin-botanique@clermontmetropole.eu ou par téléphone : 04-43-76-22-43 Accès :

TRAM – arrêt Musée d’art Roger Quillot (10 min. à pied)

BUS E 3 et ligne 140 (5 min. à pied)

Véhicule léger – places de parking sur place

© Emeline Gautier