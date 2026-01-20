Mahaut | Comédie des Volcans Opéra-Théâtre Clermont-Ferrand
Mahaut | Comédie des Volcans
Opéra-Théâtre 22 boulevard Desaix Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 38 – 38 – 38 EUR
Début : 2026-02-13 20:00:00
2026-02-13
Chroniqueuse sur France Inter et passionnée de politique, Mahaut a obtenu son bac écriture inclusive, spé féminisme, option queerness.
Opéra-Théâtre 22 boulevard Desaix Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
A columnist on France Inter with a passion for politics, Mahaut took her baccalaureate in inclusive writing, specializing in feminism, with a queerness option.
