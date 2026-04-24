1 km de danse Une fête de la danse à Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand
1 km de danse Une fête de la danse à Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand samedi 6 juin 2026.
Clermont-Ferrand
1 km de danse Une fête de la danse à Clermont-Ferrand
Place de Jaude, Place de la Victoire, Square d’Assas et jardin de l’IAE Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Après une première édition qui a réuni près de 10.000 spectateurs, 1 km de danse revient pour transformer l’espace public en dance floor !
1 km de danse, c’est une journée festive, gratuite, qui rassemble les habitantes et habitants autour de la danse !
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Place de Jaude, Place de la Victoire, Square d’Assas et jardin de l’IAE Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 33 61 27 contact@boomstructur.fr
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English :
After a first edition that drew nearly 10,000 spectators, 1 km de danse returns to transform public spaces into dance floors!
1 km de danse is a festive, free event that brings local residents together to dance!
L’événement 1 km de danse Une fête de la danse à Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-04-21 par Clermont Auvergne Volcans
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