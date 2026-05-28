Kino Clermont festival de création de courts métrages Le Lieu-Dit Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand

Kino Clermont festival de création de courts métrages

Le Lieu-Dit 10 rue Fontgieve Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-05

Le Kino de Clermont-Ferrand, c’est une semaine pour faire des films ensemble, dans l’entraide et la bienveillance, sans compétition. 3 sessions de tournage rythmeront la semaine, avec projection publique et gratuite à l’issue de chacune des sessions.

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Le Lieu-Dit 10 rue Fontgieve Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes kinoclermont@gmail.com

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English :

The Kino de Clermont-Ferrand is a week-long, non-competitive opportunity to make films together, in a spirit of mutual aid and goodwill. there will be 3 filming sessions during the week, with free public screenings at the end of each session.

L’événement Kino Clermont festival de création de courts métrages Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-05-26 par Clermont Auvergne Volcans