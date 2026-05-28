Kino Clermont festival de création de courts métrages Le Lieu-Dit Clermont-Ferrand
Kino Clermont festival de création de courts métrages Le Lieu-Dit Clermont-Ferrand vendredi 5 juin 2026.
Clermont-Ferrand
Kino Clermont festival de création de courts métrages
Le Lieu-Dit 10 rue Fontgieve Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : – – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-05
Le Kino de Clermont-Ferrand, c’est une semaine pour faire des films ensemble, dans l’entraide et la bienveillance, sans compétition. 3 sessions de tournage rythmeront la semaine, avec projection publique et gratuite à l’issue de chacune des sessions.
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Le Lieu-Dit 10 rue Fontgieve Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes kinoclermont@gmail.com
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English :
The Kino de Clermont-Ferrand is a week-long, non-competitive opportunity to make films together, in a spirit of mutual aid and goodwill. there will be 3 filming sessions during the week, with free public screenings at the end of each session.
L’événement Kino Clermont festival de création de courts métrages Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-05-26 par Clermont Auvergne Volcans
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