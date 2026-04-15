Exposition photographique Lumières cendrées, Salle Gilbert Gaillard, Clermont-Ferrand

Exposition photographique Lumières cendrées 29 – 31 mai Salle Gilbert Gaillard Puy-de-Dôme

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T09:30:00+02:00 – 2026-05-29T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-31T13:30:00+02:00 – 2026-05-31T18:00:00+02:00

Exposition photographique Lumières cendrées de Dimitri Bérard.

Je travaille actuellement sur le projet « Lumières cendrées », photos de paysages nocturnes, essentiellement réalisées en Auvergne à l’aide d’un moyen-format argentique.

L’éclairage de la lune produit des lumières singulières, à la fois douces et contrastées selon l’intensité de la phase lunaire.

Il est possible de les capter par des poses longues et de les rendre plus visibles que l’oeil ne peut les percevoir.

Tellement familière qu’on y prête peu attention, elle a pourtant une influence importante sur la terre et ses habitants: maintient de son inclinaison sur son axe de rotation, sur les phases de marées, les croyances humaines plus ou moins avérées sur l’agriculture ou la folie…

Une exposition croisée avec les Arts en Balade. LES ARTS EN BALADE, PROMOUVOIR LA CRÉATION CONTEMPORAINE LOCALE.

Salle Gilbert Gaillard 2 rue Saint Pierre 63000 Clermont Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Autour de l’exposition, Georges-HenrinPingusson (1894-1978) Une voix singulière du mouvement moderne. photographie architecture

@BerardDimitri