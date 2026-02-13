Alexis Tramoni Le meilleur et le pire | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
Alexis Tramoni Le meilleur et le pire | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand jeudi 16 avril 2026.
Alexis Tramoni Le meilleur et le pire | Comédie des Volcans
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 20:30:00
fin : 2026-04-16 21:50:00
Date(s) :
2026-04-16
Venez voir Alexis Tramoni dans son spectacle Le meilleur et le pire le jeudi 16 avril à 20h30 à la Comédie des Volcans
.
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and see Alexis Tramoni in his show Le meilleur et le pire on Thursday, April 16 at 8:30 pm at the Comédie des Volcans
L’événement Alexis Tramoni Le meilleur et le pire | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-02-13 par Clermont Auvergne Volcans