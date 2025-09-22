La Mano 1.9 | La Coopérative de mai Rue Serge-Gainsbourg Clermont-Ferrand

La Mano 1.9 | La Coopérative de mai

Rue Serge-Gainsbourg La Coopérative de mai Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 20:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

La Mano 1.9, rappeur parisien du 19ème, à l’énergie imparable sur scène, s’est fait une place de choix sur la scène du rap français !

.

Rue Serge-Gainsbourg La Coopérative de mai Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 79 00 contact@arachnee-concerts.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Mano 1.9, a Parisian rapper from the 19th arrondissement, with unstoppable energy on stage, has made a name for himself on the French rap scene!

L’événement La Mano 1.9 | La Coopérative de mai Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2025-09-22 par Clermont Auvergne Volcans