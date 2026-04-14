Rencontre Inrap – L’agriculture chez les gaulois en Grande Limagne d’Auvergne., Centre archéologique Inrap de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand
Rencontre Inrap – L’agriculture chez les gaulois en Grande Limagne d’Auvergne., Centre archéologique Inrap de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand vendredi 12 juin 2026.
Rencontre Inrap – L’agriculture chez les gaulois en Grande Limagne d’Auvergne. Vendredi 12 juin, 16h00 Centre archéologique Inrap de Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Réservation sur place
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T16:00:00+02:00 – 2026-06-12T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-12T16:00:00+02:00 – 2026-06-12T19:30:00+02:00
À l’interface entre sciences humaines et sciences de la terre, de la vie et de la matière, l’archéologie s’appuie sur les compétences de nombreux spécialistes pour approfondir la connaissance et la compréhension des sociétés humaines à partir de vestiges matériels. Plusieurs spécialistes (céramologue, géomorphologue, xylologue, carpologue,…) ont contribué à l’étude de nombreux sites gaulois fouillés en Auvergne. Manon Cabanis, archéobotaniste Inrap, vous présentera son métier et les derniers résultats des études carpologiques (étude des graines) en soulevant la question de la spécialisation et la sélection des plantes cultivées, 200 ans avant la conquête romaine en plaine de Limagne d’Auvergne.
Centre archéologique Inrap de Clermont-Ferrand 13 Bis Rue Pierre Boulanger 63100 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 Les Ronzières Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Rencontre avec Manon Cabanis archéobotaniste pour présenter les derniers résultats des études carpologiques sur les plantes cultivées 200 ans avant la conquête romaine en plaine de Limagne d’Auvergne.
© Hervé Lequeux, Inrap
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